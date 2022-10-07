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В Костанайской области собрали урожай зерна

сбор урожай фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В 2022 году в Костанайской области с площади 3 млн 985 тысяч гектар собрано 5 млн тонн. Средняя урожайность составила 12,6 ц/га. Стоит отметить, что регион занимает второе место по валовому сбору зерна в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления сельского хозяйства Костанайской области, показатели качества зерна отличные, содержание клейковины – 28% и выше, 95% поступающего зерна на элеваторы отнесено к 3 классу.

сбор урожая

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Для сохранности выращенного урожая в области имеются достаточные емкости хранения на 8,3 млн тонн.

Костанайская область на сегодня является лидером по сдаче сельскохозяйственной продукции по своим обязательствам в АО "Продкорпорация".

сбор урожая

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Сельхозтоваропроизводителями по программе форвардного закупа на хлебоприемные пункты завезено 259,3 тыс. тонн зерна, или 53% от общего объема (493,5 тыс. тонн). Из них переоформлено на АО "Продкорпорация" 189 тыс. тонн сельхозпродукции, или 38,3% от общего объема.

сбор урожая

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В настоящее время продолжается уборка масличных культур. С площади 748 тыс. га на сегодня скошено 516 тыс. га, это порядка 69%.

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