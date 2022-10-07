В Костанайской области собрали урожай зерна
По данным Управления сельского хозяйства Костанайской области, показатели качества зерна отличные, содержание клейковины – 28% и выше, 95% поступающего зерна на элеваторы отнесено к 3 классу.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Для сохранности выращенного урожая в области имеются достаточные емкости хранения на 8,3 млн тонн.
Костанайская область на сегодня является лидером по сдаче сельскохозяйственной продукции по своим обязательствам в АО "Продкорпорация".
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Сельхозтоваропроизводителями по программе форвардного закупа на хлебоприемные пункты завезено 259,3 тыс. тонн зерна, или 53% от общего объема (493,5 тыс. тонн). Из них переоформлено на АО "Продкорпорация" 189 тыс. тонн сельхозпродукции, или 38,3% от общего объема.
Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
В настоящее время продолжается уборка масличных культур. С площади 748 тыс. га на сегодня скошено 516 тыс. га, это порядка 69%.