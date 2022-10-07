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Алматинский хоккеист забил шедевральную шайбу в казахстанском первенстве

Хоккей Красивая шайба Фото: Instagram/hcalmaty
Накануне в матче чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy между хоккейными клубами "Алматы" и "Хумо" (Узбекистан) болельщики увидели великолепную шайбу, забитую нападающим алматинской дружины Никитой Баженовым, сообщает Zakon.kz.

Хоккеист алматинского коллектива сам начал атаку своей команды, на скорости обвел практически всех игроков соперничающей команды и забил шайбу.

Но этот красивый гол не спас клуб Баженова от поражения, "Хумо" одержала крупную победу – 5:2. Но все же забитая шайба принесла радость супруге Никиты Баженова, у которой в тот день был день рождения.

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