Министр финансов Ерулан Жамаубаев провел встречу с жителями Алматы

На встрече выступили руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Абзал Бейсенбекұлы и заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, сообщает Zakon.kz.

На встрече обсуждались вопросы создания новых рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса, а также совершенствования бюджетного планирования, цифровой трансформации налогового и таможенного администрирования и другое.

Как рассказали госслужащие, по Алматы наблюдается положительная динамика по всем основным социально-экономическим показателям.

В частности, ими была отмечена положительная динамика в сфере строительства (+14,9%), обрабатывающей промышленности (+13,3%), услуг транспорта (+9,3%). Торговля, как крупнейшая отрасль городской экономики, выросла на 2,6% соответственно.

Также было сказано, что с начала 2022 года увеличен бюджет на поддержку малого и среднего бизнеса с 5 млрд тенге до 48,1 млрд тенге. На сегодняшний день уже профинансировано 1344 проекта МСБ на 73,7 млрд тенге.

К 1 сентября 2022 года количество действующих субъектов МСБ выросло на 33,7%, за год – до 262,6 тысячи.

В этой связи, как сообщили на встрече, будут приняты конкретные меры по реализации приоритетных задач социально-экономического развития, а также по реализации инициатив главы государства, в том числе и по Алматы.

В ходе встречи Ерулан Жамаубаев принял участие в пресс-конференции, а также провел личный прием граждан и рабочее совещание по текущим вопросам Министерства финансов Казахстана. Также в рамках встречи министр ответил на вопросы алматинцев.

Жители Алматы интересовались проблемами водоснабжения в Алатауском районе. Общественники города задали вопросы относительно проблемы краснокнижных деревьев, в частности, высаженных в Бостандыкском районе города.

Они пояснили, что на эти цели выделяются огромные финансовые вливания из городского бюджета, а зеленые насаждения приходят в упадок, гибнут из-за отсутствия регулярного и должного ухода и полива. Также в ходе встречи от жительницы Алматы прозвучал вопрос об изменениях в Налоговом кодексе.

По словам Ерулана Жамаубаева, обсуждение поправок в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. Уже в ближайший срок премьер-министр Алихан Смаилов ознакомится с новой концепцией Налогового кодекса.

Как уточнил министр финансов, большую часть изменений планируют ввести с 2023 года.

В заключение министр добавил, что у Министерства финансов РК существует официальный новостной Telegram-канал. По его словам, там можно обсуждать актуальные вопросы, комментировать и получать обратную связь.