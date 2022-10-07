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В Шымкенте женщина провалилась в яму на остановке

Шымкент женщина яма Фото: pixabay
5 октября на остановке в одном из микрорайонов Шымкента 59-летняя жительница города провалилась ногой в яму. На помощь к ней пришли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДЧС города, женщина не заметила яму. Из-за этого она провалилась ногой в расщелину бетонного асфальта. Самостоятельно выбраться ей не удалось.

На место происшествия выехали спасатели. Сотрудники ДЧС, используя специальные аварийно-гидравлические спасательные средства, разбили бетон и освободили ногу пострадавшей женщине.Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента

Также на место происшествия приехали сотрудники скорой помощи, которые оказали необходимую медицинскую помощь.

В августе сообщалось, что пожарные Кульсары спасли лошадь из ямы. Они вытащили ее из ямы при помощи пожарных рукавов.

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