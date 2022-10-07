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Курс доллара резко вырос на торгах 7 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,04 тенге, поднявшись сразу на 3 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,78 тенге (-0,01).

Торгов по китайскому юаню и евро не проводилось. Курс юаня установлен Нацбанком в 65,9 тенге, евро – 463,41 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472-476 тенге, евро – по 459-464 тенге, российские рубли – по 7,15-7,45 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 7 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 0,21% и составила 94,22 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь опустилась 0,21%, до 88,24 доллара за баррель.

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