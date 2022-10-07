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В Казахстане разработают закон о сохранении тазы и тобет

В Казахстане разработают закон о сохранении тазы и тобет Фото: wikimedia
По вопросам сохранения и восстановления казахских национальных пород собак тазы и тобет будет разработан отдельный закон. Такое решение принято на совещании, которое 7 октября провел управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, с учетом обсуждений с экспертным сообществом, в том числе с кинологами, учеными, решено разработать отдельный закон о вопросах сохранения и восстановления тазы и тобет.

По итогам совещания Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК (как уполномоченному государственному органу по вопросам сохранения и восстановления национальных пород собак) совместно с другими заинтересованными государственными органами поручено внести окончательный вариант законопроекта, разработанного на основе предложений Института парламентаризма УДП РК.Пресс-служба УДП РК

Также в управлении сообщили, что МЭГПР РК совместно с МСХ РК, общественными объединениями и экспертным сообществом предстоит подготовить проект обновленного стандарта казахских национальных пород собак тазы и тобет.

Впереди большая кропотливая работа. Все решения межведомственной рабочей группы необходимо обсуждать с экспертами, учитывать их мнение. В свое время было поручение о создании исследовательского центра кинологии с питомником. Дело не довели до конца. Необходимо возобновить эту работу. И, конечно же, на особом контроле должна быть процедура по регистрации наших пород собак в Международной кинологической ассоциации (FCI) и закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет, – подчеркнул Айбек Дадебаев.

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Управлению делами президента РК координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет.

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