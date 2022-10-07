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Назарбаев поздравил Путина с днем рождения

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Фото: elbasy
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

По информации Кремля, в адрес президента России поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.

Кроме того, Владимира Путина поздравили по телефону Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоза.

В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы.

Сегодня Владимира Путина поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ.

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