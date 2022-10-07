Несовершеннолетним не будут предоставлять номера в гостиницах Алматы

Несовершеннолетним алматинцам не будут предоставлять номера в гостиницах, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции города рассказали, что заключили соответствующее соглашение с гостиничными комплексами.

В целях сотрудничества в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также профилактики и недопущения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних проведена встреча с руководителями гостиничных комплексов Турксибского района, в результате которой заключены меморандумы о сотрудничестве между ДП Алматы и руководителями гостиничных комплексов города. Пресс-служба ДП города Алматы

В рамках этого соглашения работники гостиниц обязуются при заселении всегда запрашивать документы, удостоверяющие личность.

Также они будут незамедлительно информировать органы внутренних дел о фактах обращения в гостиничный комплекс несовершеннолетних (без сопровождения законных представителей) с лицами, не являющимися близкими родственниками (без доверенностей), и об иных противоправных фактах в отношении несовершеннолетних.

Мероприятие носит профилактический характер и направлено на ознакомление работников сферы обслуживания с принимаемыми мерами. Начальник отдела ювенальной полиции ДП Алматы Жанна Шонжанова

Инспекторы провели разъяснительную работу и рассказали алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций.