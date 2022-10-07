Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Аким Туркестанской области: Приоритет будет отдан развитию сельских территорий

Приоритет будет отдан развитию сельских территорий Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды с рабочим визитом посетил Сарыагашский и Келесский районы, где провел встречу с населением, сообщает Zakon.kz.

Глава региона, встретившись с сарыагашцами, отметил, что развитию района уделяется особое внимание, и эта работа будет продолжена новыми темпами. Он рассказал о социально-экономическом развитии области и проделанной работе. Кроме того, аким сообщил о работе по реализации Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Задача акимов – встречаться с жителями, узнавать об их состоянии, принимать меры для решения вопросов в рамках своей компетенции. Все работы будут проводиться поэтапно, в зависимости от важности. Так что пустых обещаний давать не буду. Поднятые вопросы актуальны. Работа по развитию района будет продолжена. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Приоритет будет отдан развитию сельских территорий

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Затем глава региона встретился с жителями Келесского района. На встрече и личном приеме со стороны жителей были подняты вопросы предоставления земельных участков под строительство домов, библиотеки, безработицы, строительства спортивного комплекса и другие. Глава региона отметил, что все предложения будут приняты к сведению.

Приоритет будет отдан развитию сельских территорий

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Сельское хозяйство можно превратить в бренд Келесского района. Здесь есть все возможности для развития земледелия и животноводства. Я сам тут рос, в детстве с семи утра мы кормили скот, чистили стойла, работали в огороде. За год получалось по 2-3 урожая. Это дело должно быть продолжено. Полностью поддерживаю проекты, касающиеся развития сельского хозяйства. Утвержден перечень из 25 крестьянских хозяйств и предприятий, занимающихся животноводством, которые получили разрешение на экспорт мяса в Узбекистан. В этот список можно включить и крестьян, что позволит увеличить долю экспорта. Рассматриваем вопрос строительства спортивного комплекса, Дворца школьников, библиотеки. Я хорошо знаю о проблемах этой местности. Около 80 процентов населения региона проживает в селах. Поэтому будет усилена поддержка районов и сел. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Приоритет будет отдан развитию сельских территорий

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Он дал поручил ответственным лицам прекратить работы нелегальных добытчиков на карьерах реки Келес, усилить борьбу с синтетическими наркотиками. В Сарыагашском и Келесском районах проведут специальное совещание по проблемным вопросам и рассмотрят пути их решения.

Приоритет будет отдан развитию сельских территорий

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В ходе поездки Дархан Сатыбалды ознакомился с работой нескольких предприятий и крестьянских хозяйств двух районов. Заслушав обращения крестьян и предпринимателей, он отметил, что поддержка бизнеса будет усилена.

Читайте также

Синоптики предсказали холодные выходные в Казахстане

В Астане ограничат движение транспорта из-за марафона

В регионах Казахстана растут цены на социально значимые продукты – обзор

Константин Вноровский
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
Украина
Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия
Стало известно когда в Алматы включат отопление
В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления