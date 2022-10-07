В Акмолинской области идут работы по сдерживанию цен на социально значимые товары

В Акмолинской области действует комплекс мер по контролю и снижению инфляции, которые предусматривает различные меры, в том числе и увеличение объемов производства.

Заместитель руководителя управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Жаслан Айдрахманов отметил, что в настоящее время в области все объекты продовольственной торговли работают в штатном режиме, запас основных товаров, в том числе и сахара имеется и постоянно пополняется.

В связи с массовой уборкой урожая снизились цены на овощи. Лук подешевел на 23, 5 % морковь на 16, 0 % картофель на 12 % сахар и соль 4, 6 %. Жаслан Айдрахманов

Фото: Управление предпринимательства и промышленности

Сообщается, что по стабилизации цен в регионе проводятся два основных механизма. Это формирование стабфонда товаров и выдача льготных займов в 1, 10 % торговым сетям и товаропроизводителям на срок не более 1 года. Эти работы активно ведутся и всегда на контроле курирующих органов.

Фото: Управление предпринимательства и промышленности

Многие товары в стабилизационном фонде имеются, запасы у нас в области неплохие. Если говорить о недавней проблеме по сахару, то сейчас можно сказать, что ситуация как в области, так и в стране стабилизировалась, о чем говорит снижение цен: за сентябрь цена на сахар снизилась на 4,6%. По области имеется запас более 1000 тонн сахара на складках социальной предпринимательской корпорации "Kokshe" и оптовых поставщиков. В целом в области у нас сформирован запас значимых товаров в объеме 1, 6 тысяч тонн. Исполняющий обязанности председателя правления АО НК СПК "Kokshe" Саят Сыздыков

Как сообщили спикеры, еще одним инструментом для сдерживания цен является проведение сельскохозяйственных ярмарок. В Кокшетау по поручению акима области этой осенью были проведены ярмарки, где было реализовано более 120 тонн товаров на общую сумму в порядке 130 млн тенге. Ярмарки проводятся и в районных центрах, с начала года в общей сложности было проведено 334 ярмарки. Планируется проведение еще трех ярмарок.

Фото: Управление предпринимательства и промышленности

Также, в соответствии с поручениями главы государства и правительства совместно с генеральной прокуратурой ведется работа регулирования проверок по выполнению норм законодательства о регулировании предельных торговых надбавок, ведь продавцы не могут превышать цены на товар более чем на 15 %. Управлением предпринимательства и промышленности ведется мониторинг цен совместно с прокуратурой города и области.

Результаты передаются в Генеральную прокуратуру. В ходе мониторинга, проведенного в городе Кокшетау и Бурабайском районе, к ответственности были привлечены 27 предпринимателей и 3 администратора торговых рынков. На сегодняшний день работа по удержанию и контролю цен в регионе продолжается. Напомним, в текущем году в региональный стабилизационный фонд было закуплено 10 наименований СЗПТ в объеме 1958,9 тонн, на общую сумму 724,4 млн тенге.

Алма Байгужина