Тимофей Скатов вышел в полуфинал "Челленджера"

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов продолжает успешное выступление на кортах итальянской Пармы, где проходит крупный грунтовый турнир. Вторая ракетка Казахстана за выход в четвертый круг "одиночки" обыграл венгра Мате Валкужа, сообщает Zakon.kz.

Тимофей Скатов в четвертьфинале за два часа обыграл своего соперника со счетом 1:6, 7:5, 4:0. Венгерский теннисист в заключительном сете отказался от борьбы и признал поражение.

За выход в финал Тимофей сыграет с победителем встречи Джанлука Мажер (Италия) – Душан Лайович (Сербия) как второй сеяный турнира.

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