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25 человек осудили по делу о финансовой пирамиде в Туркестанской области

25 человек осудили по делу о финансовой пирамиде Фото: polisia.kz
Поставлена точка в деле о финансовых пирамидах "Evolution Corporation" и "Индиго 24" в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование продолжалось более года. Потерпевшими оказались более 2 тысяч человек. Это жители шести областей и городов республиканского значения, передает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Заявления на деятельность компаний поступали в полицию с 2020 года. Было возбуждено уголовное дело. Приказом МВД РК на базе ДП Туркестанской области создана следственная группа, которую возглавила Алтынай Жолымбекова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25 человек по подозрению в причастности к созданию и управлению финансовой пирамидой. У них были изъяты компьютерная техника, движимое и недвижимое имущество.

За это время сотрудники полиции и прокуроры провели огромную работу по сбору доказательств вины подозреваемых. Было назначено 15 видов экспертиз. Следователи установили, что преступная группа в течение нескольких лет, обещая вкладчикам возврат денег, мошенническим путем присвоила у граждан более 3 миллиардов тенге. Доказано, что преступная группа носила организованный характер, действовала планомерно, роли каждого участника были четко распределены. Пресс-служба ДП Туркестанской области

В результате полицейские и прокуроры направили в суд 1000-томное уголовное дело с обвинительным актом. Сегодня, 7 октября 2022 года, суд вынес приговор.

Трое подсудимых, которые являются организаторами и учредителями финансовой пирамиды, приговором суда лишены свободы сроком на 12 лет, 5 человек, которые были их заместителями, – на 10 лет, остальные 17 подсудимых – на 8 лет лишения свободы. Самая старшая из подсудимых – 55-летняя женщина, а самой младшей – 31 год.

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