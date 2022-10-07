Полуфинал мечты: битва теннисных королей
Фото: ktf.kz
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев за час игры уверенно переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута, занимающего 21-е место рейтинга планеты, в четвертьфинале соревнований ATP 500 Astana Open – 6:1, 6:1, сообщает Zakon.kz.
Даниил шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Россиянин сократил отставание в очном противостоянии до счета 2:4.
Для меня Роберто – неудобный соперник. Сегодня он явно не играл на полную мощность. Я показал хороший теннис и смог победить! Классно чувствую себя в Казахстане. Не так много турниров в году, где чувствуешь себя, как дома. Если ваш турнир будет в календаре, то всегда буду приезжать, – сказал после матча Даниил.
В полуфинале Медведев сыграет с 21-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем.
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