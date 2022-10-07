Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Полуфинал мечты: битва теннисных королей

Полуфинал мечты: битва теннисных королей Фото: ktf.kz
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев за час игры уверенно переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута, занимающего 21-е место рейтинга планеты, в четвертьфинале соревнований ATP 500 Astana Open – 6:1, 6:1, сообщает Zakon.kz.

Даниил шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Россиянин сократил отставание в очном противостоянии до счета 2:4.

Для меня Роберто – неудобный соперник. Сегодня он явно не играл на полную мощность. Я показал хороший теннис и смог победить! Классно чувствую себя в Казахстане. Не так много турниров в году, где чувствуешь себя, как дома. Если ваш турнир будет в календаре, то всегда буду приезжать, – сказал после матча Даниил.

В полуфинале Медведев сыграет с 21-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем.

Генеральные спонсоры турнира:

Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!

"Forte Bank", "Казахмыс", Компания "Казцинк”, "BANK RBK".

Читайте также

Тимофей Скатов вышел в полуфинал "Челленджера"

Самые интересные матчи пятницы на Astana Open ATP 500

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
Стало известно когда в Алматы включат отопление
В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы
Украина
Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления