После сильного пожара Шымкент затянуло дымом

В Шымкенте произошел сильный пожар. Загорелась кровля строящегося двухэтажного здания на улице Рыскулова, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском ДЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт 7 октября в 18:06.

Горящий дом находился в Аль-Фарабийском районе.

Причины устанавливаются. На борьбу с огнем выезжали 55 сотрудников ДЧС и 17 единиц техники службы пожаротушения ДЧС города Шымкент, одна бригада филиала центра медицины катастроф. Пресс-служба ДЧС города Шымкент

Пожар охватил площадь 210 кв.м. Горел рубероид. Общая площадь самого здания 2583 кв.м., кровля мягка.