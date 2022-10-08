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После сильного пожара Шымкент затянуло дымом

Шымкент затянуло дымом Фото: Instagram/shymkent_tjd
В Шымкенте произошел сильный пожар. Загорелась кровля строящегося двухэтажного здания на улице Рыскулова, передает Zakon.kz.

Как сообщили в городском ДЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт 7 октября в 18:06.

Горящий дом находился в Аль-Фарабийском районе.

Причины устанавливаются. На борьбу с огнем выезжали 55 сотрудников ДЧС и 17 единиц техники службы пожаротушения ДЧС города Шымкент, одна бригада филиала центра медицины катастроф. Пресс-служба ДЧС города Шымкент

Пожар охватил площадь 210 кв.м. Горел рубероид. Общая площадь самого здания 2583 кв.м., кровля мягка.

На месте происшествия на первом участке пожар локализован в 20:35, общую локализацию пожара дали в 20:52. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС города Шымкент

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