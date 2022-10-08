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В каком городе Великобритании пройдет "Евровидение-2023"

украинская команда Фото: European Broadcasting Union - EBU
После тщательного отбора Европейский вещательный союз решил провести популярный конкурс "Евровидение-2023" в британском городе Ливерпуль, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на официальном сайте песенного конкурса, мероприятие организовывают при консультации с UA:PBC, украинским общественным вещателем и прошлогодними победителями.

Ливерпуль был выбран после тщательного отбора городских предложений, в ходе которого были изучены помещения на месте проведения; возможность размещения тысяч приезжих делегаций, съемочной группы, болельщиков и журналистов; инфраструктура; и культурное предложение города-организатора, отражающее победу Украины в 2022 году, – пишет eurovision.tv.

В финале борьбы за право проведения мероприятия этот город боролся с шотландским Глазго.

Поздравить Ливерпуль с победой уже успела премьер Британии Лиз Трасс.

Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет Евровидение в 2023 году, – написала Трасс в Twitter.

Гранд-финал "Евровидения-2023" пройдет на "Ливерпуль Арене" рядом с рекой Мерси 13 мая, а полуфиналы — 9 и 11 мая.

Напомним, конкурс в 2022 году выиграла Украина. Но вскоре стало известно, что мероприятие в стране победителей проводить не будут в целях безопасности участников и организаторов. Конкурсные делегации других стран отказались ехать в страну по причине российско-украинского конфликта.

Сообщается, что Украина сразу пройдет в финал конкурса в 2023 году.

Европейский вещательный союз принял решение провести "Евровидение" в Великобритании.

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