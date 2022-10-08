В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за мигрантов

Мэр крупнейшего города в США Эрик Адамс выступил с обращением к жителям мегаполиса и объявил о режиме ЧС из-за большого потока прибывающих в город нелегальных мигрантов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, город находится в состоянии кризиса. С апреля 2022 года с южных границ в убежища были доставлены более 17 тыс. человек. Он отметил, что большинство из них приехали из Южной Америки.

Сегодня я объявляю режим ЧС в Нью-Йорке и издаю соответствующее положение, – цитирует ТАСС Адамса.

Как уточняется, на решение проблемы власти намерены потратить около 1 млрд долларов до конца июня 2023 года.

Мэр отметил, что система приютов для бездомных в городе загружена на 100%, ночлега постоянно ищут более 60 тыс. человек, почти 20 тыс. из них – дети. При этом ежедневно из Южных Штатов в мегаполис приезжают 5-6 автобусов с нелегальными мигрантами без какого-либо согласования или уведомления.

Сообщается, что в 2022 году власти Техаса, Аризоны и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики президента США Джо Байдена.