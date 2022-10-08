Земфира выпустила новый мини-альбом

Российская рок-певица, музыкант, композитор и продюсер Земфира Рамазанова выпустила новый музыкальный альбом под названием "Земфира от Луки", сообщает Zakon.kz.

В альбом вошли четыре песни — "II", "Время не щадит", "Апероль" и "Мой друг".

В новых текстах поклонники артистки усмотрели ответ современным реалиям:

"Почему от Луки? Тексты пропитаны нынешним временем. Правда, время летит, а хочется, чтобы помедленнее и вообще, по-другому, по-нормальному". "Такой мост в этой неоднозначной композиции…. Все там так же неоднозначно, как и это время. Темное время. Спасибо за трек. Предвкушаю услышать его на ближайшем концерте через 2 недели. Вы лучшая навсегда!!!" "Гений нашего времени!"

С 1999 года Земфира выпустила 7 студийных альбомов, получивших значительное внимание прессы и публики.

На протяжении всей карьеры певицы многие из ее песен попадали на первые строчки музыкальных чартов России, включая "Ариведерчи", "Искала", "Трафик", "Прогулка", "Мы разбиваемся" и "Без шансов".