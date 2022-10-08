В Ирландии во время взрыва на заправке погибли три человека

На заправочной станции в ирландском графстве Донегал, в городе Крислау, произошел взрыв, в результате которого погибли не менее трех человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала RTÉ, поисково-спасательные работы продолжаются, так как несколько человек могут находиться под завалами.

Причина взрыва пока неизвестна.

Как уточняется, взрыв прогремел около 20:15 по времени Астаны. На участке, где произошел инцидент, также находятся магазины, почтовое отделение и парикмахерская.