В Ирландии во время взрыва на заправке погибли три человека
Фото: pixabay
На заправочной станции в ирландском графстве Донегал, в городе Крислау, произошел взрыв, в результате которого погибли не менее трех человек, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным телеканала RTÉ, поисково-спасательные работы продолжаются, так как несколько человек могут находиться под завалами.
Причина взрыва пока неизвестна.
Как уточняется, взрыв прогремел около 20:15 по времени Астаны. На участке, где произошел инцидент, также находятся магазины, почтовое отделение и парикмахерская.
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