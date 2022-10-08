Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Ирландии во время взрыва на заправке погибли три человека

медработник Фото: pixabay
На заправочной станции в ирландском графстве Донегал, в городе Крислау, произошел взрыв, в результате которого погибли не менее трех человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала RTÉ, поисково-спасательные работы продолжаются, так как несколько человек могут находиться под завалами.

Причина взрыва пока неизвестна.

Как уточняется, взрыв прогремел около 20:15 по времени Астаны. На участке, где произошел инцидент, также находятся магазины, почтовое отделение и парикмахерская.

Читайте также

После сильного пожара Шымкент затянуло дымом

В Швеции завершили расследование на месте утечек "Северных потоков"

Неизвестные открыли огонь по посетителям кафе в Шымкенте

Елена Беляева
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стало известно когда в Алматы включат отопление
В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
как и где платить налоги при сдаче жилья в аренду
Сдача квартиры в аренду: как и где платить налоги
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления