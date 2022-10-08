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Польша планирует изменить закон, чтобы украинские беженцы платили за жилье

Польша Фото: pixabay
Совет министров в течение двух недель планирует одобрить поправки в законодательство, чтобы обязать украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Gazeta Prawna, поправки коснутся общежитий и отелей, в которых украинцы, покинувшие страну в связи с военным конфликтом, живут длительное время.

Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство, – цитирует газета представителя правительства.

При этом власти все же хотят предусмотреть некие льготы, например, для матерей-одиночек и людей пожилого возраста.

Внедрение таких решений, по мнению правительства, будет актуально в условиях следующей волны миграции из Украины. 

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с 24 февраля покинули более 10,5 млн человек, 6,37 млн из них осели в Европе, больше всего – 1,25 млн – в Польше.

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