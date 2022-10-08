Медцентр в США выплатит $165 миллионов женщинам из-за домогательств гинеколога

Медицинский центр Ирвинга при Колумбийском университете в штате Нью-Йорк и связанные с ним медучреждения выплатят $165 млн компенсации 147 женщинам, которые подверглись сексуальным домогательствам со стороны экс-гинеколога Роберта Хэддена, сообщает Zakon.kz.

Бывший врач, как пишет ТАСС, не занимался врачебной практикой с 2012 года. Однако он лишь в 2016 году признался в преступлениях и был лишен лицензии. Теперь Хэдден должен предстать перед судом по обвинению в перевозке женщин между штатами для совершения сексуального насилия с 1993 по 2012 год.

Как уточняется, в декабре 2021 года больницы достигли договоренности о выплате компенсаций 79 бывшим пациенткам Хэддена в размере $71,5 млн.