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Медцентр в США выплатит $165 миллионов женщинам из-за домогательств гинеколога

США Фото: infostudy-usa.com
Медицинский центр Ирвинга при Колумбийском университете в штате Нью-Йорк и связанные с ним медучреждения выплатят $165 млн компенсации 147 женщинам, которые подверглись сексуальным домогательствам со стороны экс-гинеколога Роберта Хэддена, сообщает Zakon.kz.

Бывший врач, как пишет ТАСС, не занимался врачебной практикой с 2012 года. Однако он лишь в 2016 году признался в преступлениях и был лишен лицензии. Теперь Хэдден должен предстать перед судом по обвинению в перевозке женщин между штатами для совершения сексуального насилия с 1993 по 2012 год.

Как уточняется, в декабре 2021 года больницы достигли договоренности о выплате компенсаций 79 бывшим пациенткам Хэддена в размере $71,5 млн. 

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