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Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана Фото: pexels
8 октября в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске ночью и утром – туман.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Актюбинской области – ветер западный, северо-западный, порывы 15 м/с.

Ночью на востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на севере области – гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

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