Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана
Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.
Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Уральске ночью и утром – туман.
Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.
Днем на юго-западе Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.
Днем на севере Актюбинской области – ветер западный, северо-западный, порывы 15 м/с.
Ночью на востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на севере области – гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.