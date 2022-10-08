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Канат Ислам вернулся на ринг с победой

Канат Ислам вернулся на ринг с победой Фото: Instagram/islamkanatqazaq
В США казахстанский боксер Канат Ислам победил Хавьера Масиэля из Аргентины, сообщает Zakon.kz.

Боксеры прошли всю дистанцию. Ислам одержал победу решением судей.

Теперь у казахстанца 29 побед в профи, а аргентинец потерпел 18 поражение в карьере.

Для Каната Ислама это было возвращение на ринг после первого поражения в карьере, которое он в феврале потерпел от британца Джимми Келли.

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