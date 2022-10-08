В Астане автовор за ночь украл из машин солнечные очки, бытовую химию и удочки

С заявлением в полицию обратились сразу несколько жителей столицы о том, что неизвестные, разбив окно, совершили кражу из автомашин, припаркованных возле дома по улице Мустафина. Сотрудниками отдела криминальной полиции УП района "Алматы" задержан 20-летний подозреваемый, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, около 04:30 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что в припаркованной машине марки Honda Accord отсутствует сигнализация. Парень разбил камнем переднее стекло и украл бытовую химию.

Но этого ему показалось недостаточно, и он аналогичным способом совершил кражи еще с трех автомашин. Молодой человек воровал все, что ему попадалось под руки: от автомагнитол до рыболовных удилищ и солнечных очков. Пресс-служба Департамента полиции города Астаны

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Фото: пресс-служба ДП города Астаны

Задержанный дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты. Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.