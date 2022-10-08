В Астане автовор за ночь украл из машин солнечные очки, бытовую химию и удочки
Как рассказали в пресс-службе ведомства, около 04:30 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что в припаркованной машине марки Honda Accord отсутствует сигнализация. Парень разбил камнем переднее стекло и украл бытовую химию.
Но этого ему показалось недостаточно, и он аналогичным способом совершил кражи еще с трех автомашин. Молодой человек воровал все, что ему попадалось под руки: от автомагнитол до рыболовных удилищ и солнечных очков. Пресс-служба Департамента полиции города Астаны
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.
Фото: пресс-служба ДП города Астаны
Задержанный дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты. Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.
Департамент полиции города Астаны рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять в салоне автомашин ценные вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников. Машину необходимо оборудовать системой охранной сигнализации и парковать в местах, оснащенных камерами видеонаблюдения.