Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Астане автовор за ночь украл из машин солнечные очки, бытовую химию и удочки

авто Фото: пресс-служба ДП города Астаны
С заявлением в полицию обратились сразу несколько жителей столицы о том, что неизвестные, разбив окно, совершили кражу из автомашин, припаркованных возле дома по улице Мустафина. Сотрудниками отдела криминальной полиции УП района "Алматы" задержан 20-летний подозреваемый, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, около 04:30 злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что в припаркованной машине марки Honda Accord отсутствует сигнализация. Парень разбил камнем переднее стекло и украл бытовую химию.

Но этого ему показалось недостаточно, и он аналогичным способом совершил кражи еще с трех автомашин. Молодой человек воровал все, что ему попадалось под руки: от автомагнитол до рыболовных удилищ и солнечных очков. Пресс-служба Департамента полиции города Астаны

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

сумка

Фото: пресс-служба ДП города Астаны

Задержанный дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты. Выясняется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Департамент полиции города Астаны рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять в салоне автомашин ценные вещи, которые могут привлечь внимание злоумышленников. Машину необходимо оборудовать системой охранной сигнализации и парковать в местах, оснащенных камерами видеонаблюдения.

Читайте также

В ВКО сухая трава горит практически по всем районам

Медцентр в США выплатит $165 миллионов женщинам из-за домогательств гинеколога

В Ирландии во время взрыва на заправке погибли три человека

Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стало известно когда в Алматы включат отопление
В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
как и где платить налоги при сдаче жилья в аренду
Сдача квартиры в аренду: как и где платить налоги
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления