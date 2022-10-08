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В ВКО сухая трава горит практически во всех районах

сухостой, тушение пожара Фото: пресс-служба ДП ВКО
Сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области бьют тревогу в связи с тем, что трава горит практически во всех районах области. С начала пожароопасного периода ликвидировано более 300 загораний травы, 4 степных пожара на площади 242 га, сообщает Zakon.kz.

Чтобы отслеживать загорания на первоначальной стадии, спасатели региона используют космомониторинг, данные которого предоставляются АО "НК Қазақстан Ғарыш Сапары", и ТОО "Geosat" позволяет получать данные по термоточкам.

На сегодняшний день с помощью космических технологий спасателями вовремя обнаружено и предотвращено распространение огня. С апреля 2022 года отработано более 640 термических точек, что благодаря оперативным мерам не дало огню распространиться дальше. Пресс-служба ДЧС ВКО

Также в регионе регулярно проводятся профилактические рейды.

сухостой, тушение пожара

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Созданными в регионе 44 мобильными группами выявлено 40 нарушителей, которые были привлечены к административной ответственности за несанкционированные отжиги, палы сухой травы, несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления ГПК ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.

ДЧС ВКО напоминает населению, что в пожароопасный период следует соблюдать следующие правила:

  • ни в коем случае не поджигайте траву;

  • не разводите костры в лесу;

  • разъясните детям об опасности игр с огнем и спичками;

  • проезжая вдоль обочин дорог, не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;

  • при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам "101" и "112".

Садоводам советуют на своем участке:

  • иметь бочку с водой или огнетушитель;

  • устанавливать мангалы на специальных площадках, удаленных от строений и кустарников.

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