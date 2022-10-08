В ВКО сухая трава горит практически во всех районах

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области бьют тревогу в связи с тем, что трава горит практически во всех районах области. С начала пожароопасного периода ликвидировано более 300 загораний травы, 4 степных пожара на площади 242 га, сообщает Zakon.kz.

Чтобы отслеживать загорания на первоначальной стадии, спасатели региона используют космомониторинг, данные которого предоставляются АО "НК Қазақстан Ғарыш Сапары", и ТОО "Geosat" позволяет получать данные по термоточкам. На сегодняшний день с помощью космических технологий спасателями вовремя обнаружено и предотвращено распространение огня. С апреля 2022 года отработано более 640 термических точек, что благодаря оперативным мерам не дало огню распространиться дальше. Пресс-служба ДЧС ВКО Также в регионе регулярно проводятся профилактические рейды. Фото: пресс-служба ДП ВКО Созданными в регионе 44 мобильными группами выявлено 40 нарушителей, которые были привлечены к административной ответственности за несанкционированные отжиги, палы сухой травы, несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления ГПК ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов. ДЧС ВКО напоминает населению, что в пожароопасный период следует соблюдать следующие правила: ни в коем случае не поджигайте траву;

не разводите костры в лесу;

разъясните детям об опасности игр с огнем и спичками;

проезжая вдоль обочин дорог, не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;

при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам "101" и "112". Садоводам советуют на своем участке: иметь бочку с водой или огнетушитель;

устанавливать мангалы на специальных площадках, удаленных от строений и кустарников. Читайте также Пьяный пассажир рейса "Астана-Алматы" пошутил о бомбе Стала известна причина пожара на Крымском мосту В Павлодарской области в ДТП на трассе погибли двое детей и один взрослый

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