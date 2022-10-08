В ВКО сухая трава горит практически во всех районах
Чтобы отслеживать загорания на первоначальной стадии, спасатели региона используют космомониторинг, данные которого предоставляются АО "НК Қазақстан Ғарыш Сапары", и ТОО "Geosat" позволяет получать данные по термоточкам.
На сегодняшний день с помощью космических технологий спасателями вовремя обнаружено и предотвращено распространение огня. С апреля 2022 года отработано более 640 термических точек, что благодаря оперативным мерам не дало огню распространиться дальше. Пресс-служба ДЧС ВКО
Также в регионе регулярно проводятся профилактические рейды.
Фото: пресс-служба ДП ВКО
Созданными в регионе 44 мобильными группами выявлено 40 нарушителей, которые были привлечены к административной ответственности за несанкционированные отжиги, палы сухой травы, несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления ГПК ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.
ДЧС ВКО напоминает населению, что в пожароопасный период следует соблюдать следующие правила:
ни в коем случае не поджигайте траву;
не разводите костры в лесу;
разъясните детям об опасности игр с огнем и спичками;
проезжая вдоль обочин дорог, не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;
при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам "101" и "112".
Садоводам советуют на своем участке:
иметь бочку с водой или огнетушитель;
устанавливать мангалы на специальных площадках, удаленных от строений и кустарников.