В Темиртау мужчина пинками снес игровой автомат
Фото: Zakon.kz
Карагандинские полицейские установили мужчину и его друзей, которые умышленно уничтожили уличный игровой автомат, сообщает Zakon.kz.
Видео о том, как молодой человек разносит технику, разошлось по соцсетям, где его и увидели полицейские.
Сотрудники Восточного отдела полиции установили и задержали подозреваемого. Он был не один. Ими оказались 37, 22 и 19-летние жители города. В отношении мужчин начато досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Пресс-служба ДП Карагандинской области
Известно, что 25-летний владелец автомата оценил ущерб в 1,5 млн тенге.
Полицейским предстоит выяснить причину, почему мужчины решились на нарушение.
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