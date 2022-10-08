Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Темиртау мужчина пинками снес игровой автомат

рация Фото: Zakon.kz
Карагандинские полицейские установили мужчину и его друзей, которые умышленно уничтожили уличный игровой автомат, сообщает Zakon.kz.

Видео о том, как молодой человек разносит технику, разошлось по соцсетям, где его и увидели полицейские.

Сотрудники Восточного отдела полиции установили и задержали подозреваемого. Он был не один. Ими оказались 37, 22 и 19-летние жители города. В отношении мужчин начато досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Известно, что 25-летний владелец автомата оценил ущерб в 1,5 млн тенге.

Полицейским предстоит выяснить причину, почему мужчины решились на нарушение.

Читайте также

Пьяный пассажир рейса "Астана-Алматы" пошутил о бомбе

Стала известна причина пожара на Крымском мосту

В Павлодарской области в ДТП на трассе погибли двое детей и один взрослый

Елена Беляева
Темиртау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Стало известно когда в Алматы включат отопление
В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы
как и где платить налоги при сдаче жилья в аренду
Сдача квартиры в аренду: как и где платить налоги
Минпросвещения не рассматривает прием российских педагогов в школы Казахстана
Почему учителя из России не могут работать в школах Казахстана, рассказал Аймагамбетов
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления