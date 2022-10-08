В Темиртау мужчина пинками снес игровой автомат

Карагандинские полицейские установили мужчину и его друзей, которые умышленно уничтожили уличный игровой автомат, сообщает Zakon.kz.

Видео о том, как молодой человек разносит технику, разошлось по соцсетям, где его и увидели полицейские.

Сотрудники Восточного отдела полиции установили и задержали подозреваемого. Он был не один. Ими оказались 37, 22 и 19-летние жители города. В отношении мужчин начато досудебное расследование по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Известно, что 25-летний владелец автомата оценил ущерб в 1,5 млн тенге.

Полицейским предстоит выяснить причину, почему мужчины решились на нарушение.