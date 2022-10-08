Ясновидящая Кажетта рассказала, кому снятся вещие сны
Как сообщает 5-tv, ясновидящая назвала пять знаков зодиака.
Рак
Знак с очень сильной интуицией. Раки планируют будущее, ориентируясь на свои ощущения.
Им часто снятся сны, сулящие путешествия, перемещения, притом часто – по карьерной лестнице.
Они не только сами прекрасно разбираются в своих сновидениях, но и блестяще толкуют чужие сны.
Близнецы
Сны представителей этого знака необычайно яркие.
Они могут почувствовать не только грядущую беду, но и найти разъяснение событиям прошлого во сне.
Для окружающих Близнецы – прекрасный талисман и оберег от любых несчастий.
Овен
Овны не только прекрасно видят свое будущее, находясь в объятиях Морфея, но и предсказывают мировые события.
Им открываются пророчества глобальных масштабов, которые войдут потом в историю.
Вероятность того, что их сны сбудутся, крайне высока.
Дева
Девы пунктуальны, а потому во сне видят все таким, каким оно должно быть по их разумению.
Они часто верят в свои сновидения и во сне как бы расставляют все события жизни по местам.
Их сны часто сбываются, особенно если Дева искренне верит в такое будущее всем сердцем.
Водолей
Сны для этого знака – заряд бодрости и позитива.
Им редко снятся кошмары, зато, напротив, часто что-нибудь веселое и настраивающее на оптимистичный лад. Неудивительно, что такие сны поутру помогают им начать день легко и радостно.
Но в вещие сны Водолеи не верят, предпочитая добиваться успеха наяву.
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