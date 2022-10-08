Ясновидящая Кажетта рассказала, кому снятся вещие сны

Финалистка шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова назвала знаки зодиака, представители которых видят вещие сны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 5-tv, ясновидящая назвала пять знаков зодиака.

Рак

Знак с очень сильной интуицией. Раки планируют будущее, ориентируясь на свои ощущения.

Им часто снятся сны, сулящие путешествия, перемещения, притом часто – по карьерной лестнице.

Они не только сами прекрасно разбираются в своих сновидениях, но и блестяще толкуют чужие сны.

Близнецы

Сны представителей этого знака необычайно яркие.

Они могут почувствовать не только грядущую беду, но и найти разъяснение событиям прошлого во сне.

Для окружающих Близнецы – прекрасный талисман и оберег от любых несчастий.

Овен

Овны не только прекрасно видят свое будущее, находясь в объятиях Морфея, но и предсказывают мировые события.

Им открываются пророчества глобальных масштабов, которые войдут потом в историю.

Вероятность того, что их сны сбудутся, крайне высока.

Дева

Девы пунктуальны, а потому во сне видят все таким, каким оно должно быть по их разумению.

Они часто верят в свои сновидения и во сне как бы расставляют все события жизни по местам.

Их сны часто сбываются, особенно если Дева искренне верит в такое будущее всем сердцем.

Водолей

Сны для этого знака – заряд бодрости и позитива.

Им редко снятся кошмары, зато, напротив, часто что-нибудь веселое и настраивающее на оптимистичный лад. Неудивительно, что такие сны поутру помогают им начать день легко и радостно.

Но в вещие сны Водолеи не верят, предпочитая добиваться успеха наяву.

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