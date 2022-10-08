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Астанчанина подозревают в серии краж в общественном транспорте

Астана Фото: автобусный парк №1
Оперативные работники района "Байконыр" задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии краж в заполненных салонах маршрутных автобусов, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе Департамента полиции города, задержанный подозревается и в других карманных кражах на территории города.

В дневное время, находясь в маршрутном автобусе №4, он из кармана сумки тайно похитил у пассажирки сотовый телефон марки Iphone-13 стоимостью 690 тыс. тенге.Пресс-служба ДП города Астаны

В настоящее время по фактам краж проводится досудебное расследование, задержанный дал признательные показания.

Столичные полицейские рекомендуют гражданам во избежание краж личного имущества быть бдительными. Находясь в общественном транспорте, не храните ценные вещи в легкодоступных местах.

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