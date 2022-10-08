В Павлодарской области в ДТП на трассе погибли двое детей и один взрослый

Авария произошла 7 октября в 22:00 на 55 км автодороги Ленинский – Курчатов, возле села Сырлыкала Аксуского региона, сообщает Zakon.kz.

40-летний водитель автомашины марки "Нива" столкнулся с прицепом автомашины "КАМАЗ-5320", который стоял на обочине с правой стороны проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пассажиры автомашины "Нива" 1982, 2010 и 2016 годов рождения от полученным травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины "Нива" и водитель автомашины "КАМАЗ-5320" с различными травмами госпитализированы в больницу. Первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку.

Проводится проверка.