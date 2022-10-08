В Риддере спасатели помогли собаке, попавшей в колодец

В ДЧС Восточно-Казахстанской области обратился волонтер общества "Мохнатые лапки". Он рассказал, что собака попала в колодец по улице Семипалатинская, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники СПЧ-1 прибыли на место, при помощи штурмовки спустились в колодец и вызволили животное.

Как оказалось, собака по кличке Рыжая убежала от хозяина и угодила в нелепую ситуацию. Спасатели отметили, что извлекать четвероногих из чрезвычайных ситуаций непросто, к каждому нужен подход и особая забота. Пресс-служба ДЧС ВКО

Также спасатели обратились к владельцам собак и животных с просьбой не оставлять без присмотра своих питомцев.