Токаев встретился с представителем Казахстана при ООН
Фото: akorda.kz
Глава государства принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Акана Рахметуллина, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, во время встречи Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшего укрепления сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
Президент поставил перед Аканом Рахметуллиным ряд конкретных задач, направленных на продолжение активной работы по всем актуальным вопросам повестки дня ООН и выработку новых долгосрочных подходов к взаимодействию с этой универсальной организацией.
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