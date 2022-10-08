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Казахский мальчик пожал руку Джо Байдену

президент США Фото: скриншот
В США мальчик из Казахстана пожал руку президенту Штатов Джо Байдену, сообщает Zakon.kz.

Известно, что мальчика зовут Альтаир, он встретил президента США в кампусе Пенсильванского Университета. Там учится его мама. Американский лидер прибыл туда с официальным визитом.

Видео опубликовала 8 октября его мама.

Пользователям соцсетей очень понравилось видео:

  • Как здорово! Он запомнит это на всю жизнь!

  • Это знак, пусть у Альтаира будет большой путь.

  • Круто. Это же сам Джо Байден! Вот так запросто! Альтаир счастливчик! Молодцы!

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Интересное Байден Джо Казахстан США
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