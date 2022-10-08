Казахский мальчик пожал руку Джо Байдену

В США мальчик из Казахстана пожал руку президенту Штатов Джо Байдену, сообщает Zakon.kz.

Известно, что мальчика зовут Альтаир, он встретил президента США в кампусе Пенсильванского Университета. Там учится его мама. Американский лидер прибыл туда с официальным визитом.

Видео опубликовала 8 октября его мама.

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