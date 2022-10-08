Казахский мальчик пожал руку Джо Байдену
Фото: скриншот
В США мальчик из Казахстана пожал руку президенту Штатов Джо Байдену, сообщает Zakon.kz.
Известно, что мальчика зовут Альтаир, он встретил президента США в кампусе Пенсильванского Университета. Там учится его мама. Американский лидер прибыл туда с официальным визитом.
Видео опубликовала 8 октября его мама.
Пользователям соцсетей очень понравилось видео:
Как здорово! Он запомнит это на всю жизнь!
Это знак, пусть у Альтаира будет большой путь.
Круто. Это же сам Джо Байден! Вот так запросто! Альтаир счастливчик! Молодцы!
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