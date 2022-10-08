Первый этап общенациональной экологической акции прошел в Кокшетау

В общенациональной экологической акции "Нет мусору на природе" приняли участие госслужащие акимата города Кокшетау, студенты вузов, активисты и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата, для развития эко-культуры и бережного отношения к природе в Акмолинской области проводится большая работа. В Кокшетау и всех районах региона на регулярной основе проходят субботники.

Данная акция направлена очистку от мусора загрязненных территорий, экологическое просвещение и повышение экологического сознания населения.

На одной из достопримечательностей города сопке Букпа сегодня было необычно много молодых людей. Всех их объединила благородная цель – очистить это место от мусора и других бытовых отходов. Надо отметить, туристы или горожане, приходящую на сопку не всегда соблюдали чистоту и порядок. Об этом говорят целлофановые пакеты, бутылки и прочий мусор, которые разлетаются на округе. Десятки студентов Ualikhanov University с раннего утра вышли на уборку сопки Букпа от мусора. Немало ребят приняли участие в акции по зову сердца и велению души.

Я всегда готов принять участие в таких мероприятиях, так как я сам живу в Кокшетау. Все мы здесь живем, должны заботиться об окружающей среде, подать пример другим нашим молодым ребятам. Все мы знаем, что такая экологическая культура, мы должны постоянно ее повышать, решать вопросы экологии. Тем более, у меня отец лесник, он постоянно говорит, что нужно соблюдать чистоту, убирать за собой мусор и заботиться о природе. Студент Ильяс Кажыбаев

Фото: Аслан Абуталипов

Всего в акции приняли участие порядка 80 студентов Ualikhanov University. Как отмечают преподаватели, молодые ребята постоянные участники таких акций и мероприятий. В них они проявляют инициативу и показывают стремление сделать природу чище.

Активно участвуют в акции студенты, которые обучаются по специальностям "экология" и "безопасность жизнедеятельности и окружающей среды". Поэтому они знают, что такое загрязнение окружающей среды и ее последствия, какой урон наносится природе и как важно проводить такие акции. Они изъявляют желание принять участие в следующих субботниках. Заместитель директора Агротехнического института НАО Ualikhanov University Нурлан Байкенов

Организаторами акции "Нет мусору на природе!" выступили местный Департамент экологии и отдел жилищно-коммунального хозяйства города Кокшетау. Они определили наиболее загрязненные места в черте областного центра, которые нуждаются в очистке. Участников акции распределили на 4 участка.

Фото: Аслан Абуталипов

На 4 локациях студенты вузов и сотрудники акимата собирают мусор и очищают территорию от бытовых отходов. Это на сопка Букпа, парк "Алаш Арыстары", прибрежная зона реки Кылшакты в селе Красный Яр и частный сектор по улице Шахмета Кусаинова. Сегодня по всему городу идёт субботник в рамках акции "Нет мусору на природе!". Это первый этап, в течении октября каждую субботу будет проводится данная акция. Главный специалист областного Департамента экологии Куляш Рахимова

5 октября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о запуске общенациональной экологической акции "Нет мусору на природе!" Она призвана объединить всех, кто выступает против бездумного, потребительского отношения к природе.

Знаю, что молодежь Павлодара и Экибастуза на днях поддержала республиканский экологический челлендж EcoStudentKZ – студенты убирали парки и скверы. Считаю, что подобных мероприятий должно быть больше, ведь в заботе об окружающей среде проявляется любовь к родной земле. Поэтому по моему предложению в Астане и Алматы запущена общенациональная акция "Нет мусору на природе!" Уверен, к этой инициативе подключатся общественные организации, гражданские активисты, студенты и волонтеры, - заявил президент.

Отмечается, что неравнодушные жители региона и активисты поддержали общенациональную акцию. Экоактивисты и волонтеры также выступили с призывом присоединиться к мероприятиям, направленным на очистку и уборку загрязненных мест от мусора. Ведь каждый житель нашей страны должен позаботиться об окружающей среде и чистоте природы.