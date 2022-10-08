Токаеву доложили о реализации комплексного плана развития газовой отрасли

8 октября глава государства принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об исполнении его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка.

Санжар Жаркешов также проинформировал президента о реализации комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны и реформирование газовой отрасли. Соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца года.