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Токаеву доложили о реализации комплексного плана развития газовой отрасли

Касым-Жомарт Токаев, Санжар Жаркешов Фото: akorda.kz
8 октября глава государства принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об исполнении его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка.

Санжар Жаркешов также проинформировал президента о реализации комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны и реформирование газовой отрасли. Соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца года.

Глава государства поручил продолжить реализацию комплексного плана развития газовой отрасли, а также форсировать строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган.

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