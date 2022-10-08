В столице состоялся массовый эко-субботник

В столице проведен массовый эко-субботник в рамках общенациональной экологической акции "Нет мусору на природе!", инициированной главой государства, сообщает Zakon.kz.

Во время экологической акции, в рамках осеннего экологического месячника "Бірге таза Қазақстан" и эко-субботника, на территории "Зеленого пояса" столицы, во всех районах города, проведена уборка парков и скверов на общей площади более 385 га. Собрано и вывезено на столичный полигон почти 100 тонн отходов.

По словам руководителя КГУ "Астана жастары" Чингиза Тлеулина, нынешний эко-субботник отличается от предыдущих.

Сейчас мы находимся на мусорном полигоне. За его пределами есть мусор, который нужно собрать. Поэтому мы весь прилегающий к полигону мусор решили собрать. В этот раз у нас новый формат субботников. Если раньше мы просто приезжали и очищали территорию от мусора, то сегодня молодежь принимает активное участие в конкурсах, организованных акиматом и концерте, а также в спортивных мероприятиях. Я думаю, что с такими развлекательными элементами и дальше нужно проводить подобные акции. Чингиз Тлеулин

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Главная цель акции – привлечение внимания общественности, особенно молодежи, к проблеме загрязнения мусором лесопосадок, мест отдыха, содействие улучшению экологической обстановки в столице, пропаганда бережного отношения к окружающей природе и формирование культуры общества, живущего в гармонии с природой.

В акции активное участие приняли более 3600 человек, среди которых сотрудники госорганов, коммунальные предприятия, жители, эко-волонтеры, общественные организации, коллективы и сотрудники государственных учреждений.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Я участвую не в первый раз в таких акциях. На мой взгляд в городе мусора стало меньше, так как молодежь научилась обращаться с ним правильно, выкидывать в контейнеры. Волонтеры убирают мусор повсеместно на таких акциях: внутри города и за городом. Хотел бы отметить, что правильная переработка мусора важна, так как наша природа – не мусорка. Мы должны научиться убирать за собой, сохранять природу, чтобы оставить чистый город будущим поколениям. Волонтер и участник акции Самрат Какабаев

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В рамках экологической акции были проведены конкурсы для подрастающего поколения, а именно спортивные игры по армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту и викторины на тему раздельного сбора отходов, по итогам вручены благодарственные письма и подарки.

Также жителей и столичные организации призвали провести санитарную уборку жилых зон и дворовых территорий.

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В 2022 году в эко-месячниках приняло участие 261 тыс. человек и 18 тыс. организаций. Собрано 6 тыс. тонн отходов. Произведена посадка более 29 тыс. деревьев и уборка парков и скверов на общей площади 655,2 га. Также в рамках экологического месячника "Бірге таза Қазақстан" запланировано коммунальные субботники, каждую субботу до 15 октября и планируется высадить более 10 тыс. зеленых насаждений.