КТЖ проводит расследование возгорания в поезде "Кызылорда-Семей"

8 октября загорелся пассажирский поезд в Жамбылской области. Для проведения расследования в АО "НК "КТЖ" создана комиссия, сообщает Zakon.kz.

По информации компании, возгорание в пяти купе вагона было ликвидировано совместными оперативными действиями пожарных служб и работниками поездной бригады.

Из вагона пассажиры рассажены на свободные места в составе поезда. Поезд отправился в 6 часов 6 мин, – говорится в сообщении.

8 октября в 02:45 в транспортную полицию поступило сообщение о пожаре в помещении электроустановки пассажирского поезда сообщением "Кызылорда – Семей" на перегоне "Бурный – Сурым" Жамбылской области.