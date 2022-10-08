Стефанос Циципас вышел в финал Astana Open-2022

В Национальном теннисном центре Астаны стартовали матчи предпоследнего игрового дня международного турнира Astana 500 Open. В первом полуфинале мужской "одиночки" россиянин Андрей Рублев проиграл греческому теннисисту Стефаносу Циципасу, сообщает Zakon.kz.

Поединок между девятой ракеткой мира Андреем Рублевым и шестым номером мирового рейтинга Стефаносом Циципасом держал в напряжении не только самих теннисистов, но и многочисленных болельщиков, которые заполнили зал до отказа.

Российский теннисист уверенно начал матч, сделав брейк в первой партии, и довел сет до победы – 6:4.

Во второй партии теннисисты поменялись ролями, теперь уже брейком ответил Циципас, который сравнял счет в этом матче, взяв подачу Рублева – 6:4.

В решающем сете игроки строго контролировали свои подачи, игра шла в равном темпе до счета 3:3. И в этот момент представитель Греции показал все мастерство и переломил ход поединка в свою пользу. В итоге сет остался за ним – 6:3, и общая победа в матче.

8 октября во втором полуфинале встретятся другой российский игрок Даниил Медведев и Новак Джокович из Сербии. Начало матча двух экс-первых ракеток мира примерно в 18:30.

Фото: ktf.kz

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