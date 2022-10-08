Данные не менее 1 млн пользователей Facebook утекли в Сеть
Предположительно, информация для входа в аккаунт была украдена через вредоносные приложения, маскирующиеся под рабочие сервисы. Об этом рассказал Axios директор Meta по борьбе с киберугрозами Дэвид Агранович.
По его словам, всего злоумышленники распространили в магазинах приложений Google и Apple более 400 мобильных приложений.
55 из них – приложения для Android, 47 – для iOS. Около 40% этих приложений маскировались под фоторедакторы, остальные представляли другие категории, такие как игры, приложения для бизнеса, лайфстайла и др.
Эти программы подталкивали людей вводить данные от учетных записей Facebook. После загрузки программы пользователю предлагали настроить учетную запись. Для этого требовалось войти в аккаунт. Введенные данные программы пересылали злоумышленникам.
Отчет об этом уже появился на сайте Facebook.
Apple и Google уже удалили вредоносные приложения из своих магазинов.
Дэвид Агранович констатировал, что пока команде безопасности не удалось определить точное количество пользователей Facebook, чьи данные оказались у мошенников.