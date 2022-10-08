Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Данные не менее 1 млн пользователей Facebook утекли в Сеть

Данные не менее 1 млн пользователей утекли в Сеть Фото: unsplash
Компания Meta обнаружила вероятную утечку персональных данных не менее чем одного миллиона пользователей социальной сети Facebook, сообщает Zakon.kz.

Предположительно, информация для входа в аккаунт была украдена через вредоносные приложения, маскирующиеся под рабочие сервисы. Об этом рассказал Axios директор Meta по борьбе с киберугрозами Дэвид Агранович.

По его словам, всего злоумышленники распространили в магазинах приложений Google и Apple более 400 мобильных приложений.

55 из них – приложения для Android, 47 – для iOS. Около 40% этих приложений маскировались под фоторедакторы, остальные представляли другие категории, такие как игры, приложения для бизнеса, лайфстайла и др.

Эти программы подталкивали людей вводить данные от учетных записей Facebook. После загрузки программы пользователю предлагали настроить учетную запись. Для этого требовалось войти в аккаунт. Введенные данные программы пересылали злоумышленникам.

Отчет об этом уже появился на сайте Facebook.

Apple и Google уже удалили вредоносные приложения из своих магазинов.

Дэвид Агранович констатировал, что пока команде безопасности не удалось определить точное количество пользователей Facebook, чьи данные оказались у мошенников.

Читайте также

Как продвигается строительство селезащитной плотины в горах Алматы

Пользователи WhatsApp не смогут делать скриншоты

Крупный металлургический кластер создадут в Павлодарской области

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Стало известно когда в Алматы включат отопление
В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы
пожар
Стала известна причина пожара на Крымском мосту
как и где платить налоги при сдаче жилья в аренду
Сдача квартиры в аренду: как и где платить налоги
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления