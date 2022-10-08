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Елена Рыбакина остановилась в шаге от финала WTA 500 Ostrava

Теннис Финал Фото: ktf.kz
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пробиться в финал одиночного разряда на крупном женском турнире в Чехии. Первая ракетка Казахстана за выход в решающую стадию проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчековой, сообщает Zakon.kz.

Полуфинальный поединок между двумя известными теннисистками получился напряженным. Экс-первая ракетка мира Крейчекова, как хозяйка турнира, поддерживаемая многочисленными фанатами, сумела одержать волевую победу в трех сетах – 3:6, 7:6, 6:4.

К сожалению, другая казахстанка – Анна Данилина – также не смогла выйти в финал. Она в дуете со своей постоянной напарницей из Бразилии – Беатрис Хаддад Майя – проиграла в полуфинале парного разряда. Они уступили Эрин Роутлайф (Новая Зеландия) и Алисии Росольска (Польша) – 4:6, 2;6.

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