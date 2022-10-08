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Ярмарка сельхозпроизводителей из СКО и Актюбинской области проходит в столице

Ярмарка сельхозпроизводителей проходит в столице Фото: пресс-служба акимата города Астана
Порядка 1200 тонн продукции представили сельхозпроизводители из Северо-Казахстанской и Актюбинской областей на столичной ярмарке, сообщает Zakon.kz.

Порядка 130 сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий представили в Астане около 1200 тонн своей продукции: мясо и мясопродукты, овощи, картофель, молочные, хлебобулочные изделия, фрукты и бахчевые, мед, фруктовые соки, консервированные продукты, яйца, передает официальный сайт городского акимата.

Ярмарка сельхозпроизводителей проходит в столице

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Всю продукцию можно приобрести на 15-20% дешевле рыночных цен.

Хоть мне и 72 года хожу на ярмарки постоянно. Всегда покупаю молоко, сметану, творог. Люблю домашние продукты. Здесь хорошо и продукты свежие, и цены недорогие. Что пенсионерке еще нужно? Жительница столицы Надежда Самольянова

Ярмарка сельхозпроизводителей проходит в столице

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Кроме того, артисты и творческие коллективы двух областей подготовили для гостей ярмарки концертную программу.

Ярмарка сельхозпроизводителей проходит в столице

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Место проведения: площадка возле стадиона "Астана-Арена" по адресу Туран, 48. Напомним, ярмарки проходят каждые выходные до 30 октября.

Ярмарка сельхозпроизводителей проходит в столице

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Следующими свою продукцию представят предприниматели Павлодарской области – 15-16 октября.

Ярмарка сельхозпроизводителей проходит в столице

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Ярмарка сельхозпроизводителей проходит в столице

Фото: пресс-служба акимата города Астана

Ярмарка сельхозпроизводителей проходит в столице

Фото: пресс-служба акимата города Астана

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