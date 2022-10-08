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Тимофей Скатов прошел в финал Parma Chellenger

Теннис Финал Парма Фото: Instagram/skatov_timofey
Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов пробился в финал крупного грунтового турнира на кортах итальянской Пармы с призовым фондом 135 тысяч евро, сообщает Zakon.kz.

21-летний теннисист из Петропавловска в полуфинале одиночного разряда обыграл местного спортсмена Джанлука Маджера - 184-ю ракетку мира. Скатов для своей победы потратил 1 час и 39 минут. Интересный поединок завершился в двух сетах – 7:6, 6:2 – в пользу казахстанского теннисиста.

Теперь Тимофей в главном матче турнира Parma Chellenger встретится с победителем второго полуфинала, где сыграют Вит Коприва (Чехия) и Йозев Ковалик (Словакия).

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