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Битва двух экс-первых ракеток мира на Astana Open завершилась победой Джоковича

Теннис Финал Фото: ktf.kz
На крупном международном турнире Astana ATP 500 определился второй финалист в мужском одиночном разряде. Им стал 7 номер мирового рейтинга серб Новак Джокович, который за выход в финал победил россиянина Даниила Медведева, сообщает Zakon.kz.

Самый титулованный участник этого турнира Новак Джокович, проиграв первый сет – 4:6, далее сумел переломить ход поединка в свою пользу, выиграв вторую партию – 7:6.

Многочисленная армия болельщиков обоих теннисистов ждала интересной третьей партии, но российский теннисист отказался от продолжения игры, сославшись на травму ноги. Тем самым Новак Джокович вышел в финал Astana ATP 500, где его ждет грек Стефанос Циципас.

Матч за титул победителя казахстанского турнира пройдет 9 октября.

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Куандык Шынасилов
Астана
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