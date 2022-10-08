МИД Сирии потребовал от США незамедлительно вывести войска из страны

Сирия требует от Соединенных Штатов незамедлительно вывести свои Вооруженные силы с территории страны и прекратить поддержку террористических формирований, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу 8 октября агентством SANA.

МИД Сирии заявил в своем заявлении, что "незаконное присутствие американских войск и использование Вашингтоном наемников для осуществления своих целей противоречит международному праву".

В заявлении МИД указано, что "хищение сирийской нефти и ее транспортировка на север Ирака представляет собой откровенное пиратство и возвращение к колониальным временам".

В министерстве подчеркнули, что подобные действия являются нарушением международного права и уставов ООН. Кроме того, Дамаск оставляет за собой право взыскать компенсацию с Вашингтона за причиненные убытки. Отмечается, что в последние недели США увеличили вывоз сирийской нефти в цистернах на свои базы в Ираке при пособничестве курдских формирований.

Сирия также заявила, что оставляет за собой право добиваться от Соединенных Штатов компенсации за причиненные стране убытки в результате оккупации Сирии Вооруженными силами США.

29 августа Министерство иностранных дел Сирии направило в Совет Безопасности ООН послание, в котором приводилась информация о нанесенном национальной экономике Сирии ущербе деятельностью Соединенных Штатов.

Дамаск оценил ущерб, нанесенный сирийской экономике в нефтегазовом секторе, в $107,1 млрд.