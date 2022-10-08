В воскресенье в 9 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Сильный ветер, туман и пыльные бури ожидаются в ряде регионов Казахстана 9 октября, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в Астане ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области – ветер западный, северо-западный, ночью на юге, западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей синоптики прогнозируют туман.

Ночью на западе, северо-западе Абайской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

На юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер на западе, юге, в центре региона 15-20 м/с.

Пыльная буря также ожидается на севере, западе Туркестанской области. Восточный ветер днем на севере, западе и в горных районах области усилится до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.