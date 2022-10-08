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Ситуация в Украине: возобновлено движение по Крымскому мосту, Зеленский заявил, что его слова неправильно перевели

Ситуация в Украине 8 октября Фото: Instagram/zelenskiy_official
Российскую группировку сил в зоне военных действий в Украине возглавил генерал армии Сергей Суровикин. В Берлине проходит акция против роста цен, участники требуют отмены антироссийских санкций, сообщает Zakon.kz.

  • По Крымскому мосту начато движение легковых авто и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Также возобновлена продажа билетов на поезда в Крым и обратно.

  • Следователи установили данные грузового автомобиля, который, предположительно, взорвался на Крымском мосту. Его собственник – житель Краснодарского края;

  • Представитель киевских властей сообщил The Washington Post, что за подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы.

  • Взрыв на Крымском мосту – результат внутренних разборок силовых ведомств РФ. Такую версию озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

  • Зеленский заявил, что не призывал нанести "превентивные удары" по России. По его словам, он говорил о санкциях, а не об атаках, но его высказывание неправильно перевели с украинского.

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне военных действий в Украине генерала армии Сергея Суровикина.

  • В Берлине перед бундестагом проходит акция против роста цен, участники требуют отмены антироссийских санкций и доступ к энергоносителям.

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