Ситуация в Украине: возобновлено движение по Крымскому мосту, Зеленский заявил, что его слова неправильно перевели

По Крымскому мосту начато движение легковых авто и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Также возобновлена продажа билетов на поезда в Крым и обратно.

Следователи установили данные грузового автомобиля, который, предположительно, взорвался на Крымском мосту. Его собственник – житель Краснодарского края;

Представитель киевских властей сообщил The Washington Post, что за подрывом Крымского моста стоят украинские спецслужбы.

Взрыв на Крымском мосту – результат внутренних разборок силовых ведомств РФ. Такую версию озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Зеленский заявил, что не призывал нанести "превентивные удары" по России. По его словам, он говорил о санкциях, а не об атаках, но его высказывание неправильно перевели с украинского.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне военных действий в Украине генерала армии Сергея Суровикина.