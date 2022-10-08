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Ученые утверждают, что отказ от завтрака снижает умственные способности

Отказ снижает умственные способности Фото: pixabay
Китайские ученые из Чжэцзянского университета заявили, что люди, обходящиеся без завтрака каждый день, могут нанести серьезный ущерб своим когнитивным способностям, сообщает Zakon.kz.

В исследовании, опубликованном порталом Eat This, Not That!, говорится, что специалисты проанализировали данные 3342 человек, средний возраст которых составил 62 года. Участникам предложили заполнить анкеты о своем режиме питания, пройти несколько тестов на когнитивные способности.

Результаты показали, что прием пищи с интервалами в течение 4-5 часов является наиболее полезным для здоровья мозга.

Пропуск завтрака, по данным экспертов, увеличивает риск снижения когнитивных функций.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить результаты в разных группах населения и выявить лежащие в основе закономерности между когнитивными функциями и приемами пищи механизмы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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