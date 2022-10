Ученые утверждают, что отказ от завтрака снижает умственные способности

Китайские ученые из Чжэцзянского университета заявили, что люди, обходящиеся без завтрака каждый день, могут нанести серьезный ущерб своим когнитивным способностям, сообщает Zakon.kz.

В исследовании, опубликованном порталом Eat This, Not That!, говорится, что специалисты проанализировали данные 3342 человек, средний возраст которых составил 62 года. Участникам предложили заполнить анкеты о своем режиме питания, пройти несколько тестов на когнитивные способности.

Результаты показали, что прием пищи с интервалами в течение 4-5 часов является наиболее полезным для здоровья мозга.

Пропуск завтрака, по данным экспертов, увеличивает риск снижения когнитивных функций.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования, чтобы подтвердить результаты в разных группах населения и выявить лежащие в основе закономерности между когнитивными функциями и приемами пищи механизмы.