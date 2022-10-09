Диетолог назвала продукты, которыми можно заменить сладости

Диетолог рассказала о продуктах, которыми можно заменить обычные и не очень полезные сладости, такие как конфеты, торты и леденцы, сообщает Zakon.kz.

Сладости могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека. В беседе с RT врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты могут стать полезной альтернативой сладостям.

Однако она добавила, что фрукты следует употреблять "в умеренном количестве" и до 17 часов, примерно через два часа после еды, "чтобы переварилась основная пища". А перед употреблением меда необходимо убедиться, что на него нет аллергии.

Также, по словам Писаревой, стоит обратить внимание на сахарозаменители, но лучше использовать натуральный эритрит или стевию. Подойдут сиропы топинамбура, агавы или цикория.

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