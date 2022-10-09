Перебегавших дорогу парня и девушку сбила машина в Алматы

Молодой человек погиб в результате наезда в ночном ДТП в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai двигался по Кульджинскому тракту в северном направлении. По словам водителя, рядом со дворцом спорта Halyk Arena перед машиной на дорогу неожиданно выскочили парень с девушкой.

Водитель не успел отреагировать и автомобиль сбил их.

Парня от сильного удара отбросило в сторону на несколько метров. От полученных травм он скончался на месте.

Девушку машина лишь зацепила.

Необходимо отметить, что перебегали молодые люди дорогу в неположенном месте. Надземный пешеходный переход находился в 30 метрах от места ДТП.

На мечте ДТП работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz