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Перебегавших дорогу парня и девушку сбила машина в Алматы

ДТП на Кульджинском тракте Фото: Zakon.kz
Молодой человек погиб в результате наезда в ночном ДТП в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai двигался по Кульджинскому тракту в северном направлении. По словам водителя, рядом со дворцом спорта Halyk Arena перед машиной на дорогу неожиданно выскочили парень с девушкой.

Водитель не успел отреагировать и автомобиль сбил их.

Парня от сильного удара отбросило в сторону на несколько метров. От полученных травм он скончался на месте.

Девушку машина лишь зацепила.

Необходимо отметить, что перебегали молодые люди дорогу в неположенном месте. Надземный пешеходный переход находился в 30 метрах от места ДТП.

На мечте ДТП работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции.

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

ДТП на Кульджинском тракте

Фото: Zakon.kz

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