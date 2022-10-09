Перебегавших дорогу парня и девушку сбила машина в Алматы
Автомобиль Hyundai двигался по Кульджинскому тракту в северном направлении. По словам водителя, рядом со дворцом спорта Halyk Arena перед машиной на дорогу неожиданно выскочили парень с девушкой.
Водитель не успел отреагировать и автомобиль сбил их.
Парня от сильного удара отбросило в сторону на несколько метров. От полученных травм он скончался на месте.
Девушку машина лишь зацепила.
Необходимо отметить, что перебегали молодые люди дорогу в неположенном месте. Надземный пешеходный переход находился в 30 метрах от места ДТП.
На мечте ДТП работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz