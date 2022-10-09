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Почему подростки могут потерять слух

слух Фото: pixabay
Отоларинголог Владимир Зайцев назвал причины, по которым подростки могут потерять слух, сообщает Zakon.kz.

По словам врача высшей категории, это может произойти из-за частого ношения наушников, громкой музыки, инфекционных заболеваний и употребления ототоксичных препаратов.

Студенты едут в вуз, слушают в наушниках музыку, в основном агрессивную, это может быть час или два в пути, смотрят длинные художественные фильмы. А чем громче звук, чем дольше на ухо воздействуют звуковые колебания, тем выше риск развития сенсоневральной тугоухости, – рассказал специалист в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что проблемы со слухом у молодых людей могут возникнуть в том случае, если они в детском возрасте переболели влияющими на слух инфекционными заболеваниями или при употреблении антибиотиков ототоксического действия. Зайцев уточнил, что употребление таких антибиотиков во время беременности также может плохо сказаться на плоде.

Кроме того, врач утверждает, что слух может ухудшаться у тех, кто переболел COVID-19.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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