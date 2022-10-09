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В Нигерии десятки человек пропали без вести при опрокидывании лодки

река Фото: pixabay
В штате Анамбра опрокинулась моторная лодка, в которой находились 85 человек, без вести пропали 76 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Vanguard, найти и спасти удалось только 9 пассажиров.

Моторная лодка с 85 пассажирами опрокинулась утром 8 октября. Только 9 пассажиров были спасены, остальных пока предстоит найти, – заявил представитель нигерийского агентства по чрезвычайным ситуациям.

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