В Нигерии десятки человек пропали без вести при опрокидывании лодки

Фото: pixabay

В штате Анамбра опрокинулась моторная лодка, в которой находились 85 человек, без вести пропали 76 человек, сообщает Zakon.kz.

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