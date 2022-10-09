Врач заявил о сложности в прогнозах мутации коронавируса

Фото: Zakon.kz

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев заявил, что коронавирус и дальше будет мутировать, но темп этого процесса медикам сложно предсказать, сообщает Zakon.kz.

Вирусолог подтвердил слова эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марии ван Керкхове о том, что COVID в ближайшее время никуда не денется и продолжит циркулировать в обществе. Я с этим прогнозом полностью согласен. Но, к сожалению, мы не можем предсказывать, с какой скоростью он будет мутировать. Год назад появление варианта "Омикрон" стало для нас полной неожиданностью. И мы не знаем – это могло произойти 1 раз или может произойти еще 100 раз. Поэтому да, вирус однозначно будет мутировать, но с какой скоростью – то есть, будут это небольшие изменения или это будут радикальные изменения, как в случае с "Омикроном", пока что предсказать сложно, – цитирует ТАСС Лукашева. Читайте также Диетолог назвала продукты, которыми можно заменить сладости Ученые утверждают, что отказ от завтрака снижает умственные способности ВОЗ предупредила о возвращении холеры

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